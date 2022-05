Ad un passo dall’esordio di “Questa è casa mia” in onda su Real Time, Stefania Orlando parla del suo rapporto con Tommaso Zorzi (conduttore dello show) dopo la fine del Grande Fratello Vip che li ha visti protagonisti assoluti della quinta edizione.

È stato bello tornare a far qualcosa assieme a Tommaso Zorzi. Il pensiero comune è che, spenti i riflettori di un reality, finisca un po’ tutto. Noi, invece, siamo la prova provata che non è sempre così. Perdersi sarebbe stato un gran peccato. Le regole della televisione non sono necessariamente come quelle della vita.