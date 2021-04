Stefania Orlando, dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip è tornata tra le braccia di Simone Gianlorenzi, il suo amatissimo marito. “Come tutti, anch’io ho bisogno di lavorare, non vivo certo di rendita. Se non ci fosse l’emergenza sanitaria, avrei potuto fare concerti con la mia band”, racconta tra le pagine di Nuovo.

Non voglio entrare nei dettagli, ma come gran parte della gente ho le mie spese quotidiane e ho bisogno di guadagnare. – racconta ancora Stefania così come riporta blogtivvu.com – Adesso sono felice, avevo bisogno di staccare la spina dalle telecamere: ho ricevuto diverse proposte, ma per il momento ho accantonato tutto perché ho voglia di starmene in pace, con mio marito e il mio cane, progetti concreti si realizzeranno più avanti.