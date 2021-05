Stefania Orlando sostiene il DDL Zan e fa un discorso perfetto

Stefania Orlando, ospite di Dritto e rovescio da Paolo Del Debbio, ha parlato del DDL Zan, disegno di legge che ha ritrovato l’attenzione pure dopo il monologo di Fedez al Concertone del Primo Maggio.

Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip occorre fare immediatamente delle leggi per proteggere le persone dall’odio.

Nel corso di una discussione con Maurizio Belpietro e Giuseppe Cruciani, Stefania Orlando ha esordito:

La ex del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Criticare il DDL Zan non vuol dire essere omofobi. Parlerei di mancanza di buonsenso, mancanza di coraggio, mancanza di presa di posizione per non deludere un elettorato che è molto più pronto dei politici stessi.

In studio anche l’eurodeputata Silvia Sardone della Lega che ha avanzato delle contestazioni assurde alle quali la Orlando ha prontamente replicato:

Cercate di distogliere l’attenzione dal punto. Ogni volta che, dai detrattori di questo disegno di legge, sento delle motivazioni non sono mai delle motivazioni convincenti: si parla di gestazione per altri, di legge liberticida, di altre priorità. Quali sono le motivazioni serie per fermare questo disegno di legge? Io ad oggi non le ho trovate.

L’Italia ha bisogno di potenziare la cultura dell’uguaglianza e del rispetto verso il prossimo. Servono delle leggi che contrastino l’odio: le nuove generazioni possono essere educate da una legge per avere un futuro più civile e più inclusivo.