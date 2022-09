Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essere uscita dalla Casa, aveva già precisato di aver vissuto un lungo momento di disorientamento fino al comunicato ufficiale di alcune ore fa.

Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse. Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separaè già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici.