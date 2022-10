Stefania Orlando ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha nuovamente parlato della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, raccontando per quale motivo si è interrotta la loro relazione dopo molti anni di complicità.

Il matrimonio tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si è interrotto dopo 15 anni di amore, una bella convivenza e le nozze celebrate nel 2019. Qualche settimana fa l’ex volto del Grande Fratello Vip ha comunicato la fine della sua relazione con il marito con un post su Instagram.

Oggi, ospite di Verissimo, Stefania ha abbassato lo sguardo di fronte ad un filmato che riassumeva la loro storia: “Non sono riuscita a guardare”, ha risposto quando lalla Toffanin che le chiedeva il motivo:

La Orlando ha aggiunto:

Non posso dirti che non ero più innamorata e credo che nemmeno per lui questo periodo sia facile ma non voglio arrogarmi il diritto di parlare al posto suo. Non è stata una rottura traumatica, ci siamo parlati tanto e ci siamo ripromessi di esserci sempre l’uno per l’altra ma non si diventa amici da un giorno all’altro.

Al momento non credo si possa recuperare. Se sono ancora innamorata? Non posso non avere sentimenti nei suoi confronti. Ma non mi aspetto gesti da parte sua, non mi aspetto nulla. Sono andata per la mia strada e sto cercando di ricostruire il mio percorso.

Mi sto godendo gli amici, sto programmando dei viaggi, sto riscoprendo cose che prima avevo accantonato. La famiglia, gli amici, il lavoro. Credo sia importante per tutte le donne che si trovano smarrite.