Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati? La segnalazione

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati? La ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essere uscita dalla Casa, aveva già precisato di aver vissuto un lungo momento di disorientamento.

“Fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente, il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Ci ho messo tanto – ha affermato intervistata da Chi Magazine – Sono tornata in me da poco. Simone è stato un angelo. E’ stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata”.