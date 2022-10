La separazione tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è stata una vera e propria doccia fredda per i fan dell’ex coppia. Durante la sua esperienza al GF Vip, Stefania aveva appassionato anche per via della relazione d’amore con Simone, molto attivo sui social a sostegno dell’allora moglie. Poi però qualcosa è venuto meno e quel matrimonio celebrato nel 2019 (dopo la loro conoscenza avvenuta nel 2008) è andato letteralmente in frantumi.

Oggi Stefania Orlando ne parla su Chi, in una lunga intervista nella quale ha svelato quando è arrivato il fatidico addio, avvenuto in piena estate: “Saranno stati i primi di agosto”, ha ammesso. Entrambi si sarebbero guardati in faccia facendo finalmente i conti con la dura realtà. Solo a settembre però la Orlando ha deciso di rendere la notizia ufficiale:

Avremmo anche aspettato nel parlarne, ma stavano iniziando a uscire le prime indiscrezioni e allora lì, di comune accordo, abbiamo deciso di dire la verità. Volevamo evitare qualsiasi strumentalizzazione e bloccare, sul nascere, assurde ricostruzioni. Non era giusto per me, per lui né tantomeno per l’amore che abbiamo provato per quasi 15 anni.

Il momento più difficile è stato senza dubbio prendere coscienza di quello che stava accadendo:

C’è un momento di negazione iniziale dove la prima cosa che si pensa è “No, dai, non è possibile”. Poi si inizia a fare i conti con la realtà, con il dolore. Salite e discese, up and down. Ha presente le montagne russe? Quelle. La parola d’ordine, in certi casi, è accettazione. Bisogna accettare che alcune persone, a un certo punto, decidano di non voler più far parte della nostra vita.

Non rinnegherò mai l’amore provato. I sentimenti non finiscono, si trasformano. Siamo abituati a parlare di cuori che battono, di passioni coinvolgenti, mai, invece, delle delusioni, degli epiloghi. Ed è forse anche per questo che non viviamo mai la fine come un nuovo inizio. Quando le cose non vanno nel verso giusto bisogna lasciarle andare. Non è egoismo, è amore.