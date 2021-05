Stefania Orlando: “Lo scherzo de Le Iene? Non andrà in onda!”, l’annuncio che spiazza i fan

Stefania Orlando lo scorso aprile è stata vittima di uno scherzo de Le Iene con la complicità del marito Simone Gianlorenzi. A distanza di qualche settimana la Queen di Babilonia ha svelato che la burla ai suoi danni non andrà in onda.

Stefania Orlando spiazza: “Il mio scherzo de Le Iene non andrà in onda”

Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto #LeIene mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda, ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato…

Queste le parole di Stefania Orlando su Twitter.

“Ci sono cascata con tutte le scarpe”, aveva fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo lo scherzo. Poi Stefania aveva raccontato un po’ cosa le era accaduto:

Ho un po’ di tachicardia… Il bello è che ho dovuto disfarmi di un carabiniere, non sapevo come fare a dirgli vai via non mi serve più niente. Non mi chiedete quando andrà in onda perché non lo so, ma ce lo faranno sapere.

Dopo lo scherzo ad Oppini, Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò tutti si aspettavano di vedere quello di Stefania, ed invece…