Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò hanno fatto pace – VIDEO

Il Grande Fratello Vip è finito ormai da più di un mese e tutte le incomprensioni sono state spazzate via. Questo è il caso di Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando che, proprio di recente, hanno confidato di aver fatto la pace dopo delle dichiarazioni della Queen di Babilonia che non erano piaciute all’attrice.

Rosalinda Cannavò durante una diretta Instagram ha confidato di aver chiarito con Stefania Orlando e di volerle molto bene:

Sì, l’ho sentita anche oggi. Io comunque voglio bene a Stefania, lei anche ne vuole a me. Mi ha scritto delle bellissime parole quindi…basta il GF Vip è finito ragazzi! Andrea ha un rapporto bellissimo con Stefania e quindi non mi attacco a delle piccole cose.

La Orlando ha risposto all’amica commentando un video postato su Twitter dai fan:

Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi. Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto. Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività.