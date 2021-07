Alessio Ceniccola, ex corteggiatore di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Samantha Curcio, ieri ha lanciato una frecciatina a Stefania Orlando, parlando del suo percorso vicino a Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Prontissima la replica della Queen di Babilonia che non l’ha presa bene:

Nella vita non sono mai stata opportunista, non ho mai frequentato le persone solo perché avrebbero potuto aiutarmi nel lavoro o tornarmi utili.

Figuriamoci in un reality! Per fortuna chỉ ha saputo apprezzare la mia schiettezza e sincerità questo lo sa, il resto non conta! Purtroppo tutto è impuro per gli impuri!