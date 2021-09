Stefania Orlando dopo la fantastica esibizione nei panni di Lady Gaga nella prima puntata di Tale e Quale Show, in questo secondo appuntamento andato in onda ieri sera su Rai1 si è calata nei panni di Donatella Rettore. Una esibizione tutt’altro che semplice e scontata che tra i giurati non ha convinto pienamente ma che invece sui social ha fatto incetta di “like”.

Stefania Orlando è Donatella Rettore a Tale e Quale Show

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show, Stefania Orlando è stata Donatella Rettore, cimentandosi così nel brano cult della cantante, “Splendida splendente” direttamente da Disco Ring ’79.

Voce e trucco hanno convinto quasi pienamente la giuria anche se Cristiano Malgioglio non ha concordato del tutto. Il paroliere ed ex inquilino di Stefania durante la passata edizione del GF Vip, infatti, nella seconda puntata è tornato a criticare la showgirl e conduttrice contestando la voce e la poca grinta messa nell’esibizione.

A pensarla diversamente è stato però il però giudice, ovvero il popolo social: a seguire il video della performance e le reazioni su Twitter.