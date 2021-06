Stefania Orlando torna su Rai1? Questa l’indiscrezione emersa nelle ultime ore che potrebbe fare impazzire i fan di gioia. Dopo il Grande Fratello Vip la Queen di Babilonia è tornata a Viale Mazzini, la sua vera famiglia televisiva.

Stefania Orlando pronta per uno show su Rai1?

Tommaso Martinelli nella sua rubrica tra le pagine di Vero, ha lanciato una croccantissima bomba che vi riportiamo a seguire:

Stefania potrebbe tornare a vestire i panni di padrona di casa di un nuovo format su Rai Uno…

Poche parole ma buone.

Che ne pensate? Stefania è tornata ormai da settimane da mamma Rai come opinionista de La Vita in Diretta ed a settembre sarà (quasi certamente) nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo il reality show aveva svelato di non avere la “smania” di essere in televisione sempre ma di voler ponderare bene scelte e decisioni.

Ed infatti, a tal proposito intervistata da Panorama aveva precisato: