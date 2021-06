E se i colleghi di Blogo non hanno dubbi in merito alla sua partecipazione, Stefania Orlando intervistata dal programma Web “Simply Four” smentisce di aver fatto il provino per Tale e Quale Show.

Stefania Orlando a Tale e Quale Show? “Non ho fatto il provino!”

Non sono mai riuscita a farlo. Io quest’anno il provino non l’ho fatto. Ho letto che l’ho fatto ma no, non l’ho fatto… Io ho letto tante cose dove dicono che io lo abbia sostenuto. Sì, in passato sì, ma non quest’anno. Questa è una notizia.

TVBlog è certo che la ex concorrente del Grande Fratello Vip prenderà parte a Tale e Quale Show e con lei anche Pierpaolo Pretelli: