Stefania Orlando intervistata tra le pagine di Chi Magazine, svela cosa ne pensa di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip e smentisce (solo in parte) le voci che la davano in crisi con il marito Simone Gianlorenzi.

I primi giorni mi faceva strano guardare la Casa che per quasi sei mesi fu la mia. E’ presto per dire per chi tifo, ma l’incontro tra Giucas Casella e la sua cagnolina mi ha commosso. Non mi convince Alex Belli. Non capisco dove finisca l’attore e dove inizi la persona.