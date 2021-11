Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli sono stati i protagonisti assoluti di questa nuova edizione di Tale e Quale Show. Ieri sera, in occasione della finale, era presente in studio anche Giulia Salemi.

Stefania, Pierpaolo e Giulia citano il Grande Fratello Vip e Signorini

Al termine della finale di Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Stefania Orlando si sono ritrovati insieme facendo impazzire il pubblico. Ed infatti il mitico terzetto ha ricordato il Grande Fratello Vip mettendo in piedi una finta discussione.

I tre hanno chiamato anche Alfonso Signorini scherzando sulle nomination.

Ma come è andato Tale e Quale Show per Pierpaolo e Stefania? Pretelli si è classificato in quinta posizione mentre la Orlando è arrivata settima.

Entrambi parteciperanno al torneo di campioni che prenderà il via il prossimo 19 novembre sempre su Rai1.

Classifica Tale e Quale Show e vincitore

I Gemelli di Guidonia, 467 punti; Francesca Alotta, 436 punti; Deborah Johnson, 426 punti; Ciro Priello, 414 punti; Pierpaolo Pretelli, 411 punti; Dennis Fantina, 410 punti; Stefania Orlando, 388 punti; Simone Montedoro, 341 punti; Alba Parietti, 276 punti; Federica Nargi, 270 punti; Biagio Izzo, 213 punti.

I vincitori dell’edizione sono stati i Gemelli di Guidonia.