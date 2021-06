Stefania Orlando, madrina del Padova Pride, ha fatto un discorso perfetto sul palcoscenico dell’evento. La Queen di Babilonia, infatti, come ben sapete è sempre stata vicina alla comunità LGBTQ+.

Io oggi sono qui. Ma io sono con voi da anni, lo sapete. Io marcio con voi da anni per le vostre battaglie, che sono anche le nostre, attenzione. Certe battaglie sono di tutte le persone di buon senso che vogliono vivere in un paese civile, in un paese in cui possiamo essere noi stessi, dove possiamo amare chi vogliamo senza la paura di essere giudicati, offesi, o ancor peggio, aggrediti.

Stefania Orlando anche su Instagram ha voluto scrivere il suo pensiero:

Mi è sempre piaciuto stare in mezzo alle persone, quelle vere che non si nascondono dietro una maschera, che sono fiere di essere come sono senza bisogno di fingersi migliori o di omologarsi alle convenzioni sociali o al finto perbenismo solo per essere accettate. Sono gli ipocriti che devono essere smascherati, le persone vere non hanno nulla da nascondere e nulla di cui vergognarsi. C’è un orgoglio dentro ognuno di noi, l’orgoglio di non accettare nessun compromesso che possa vietarci di essere come siamo! Senza se e senza ma, siamo FA VO LO SI.