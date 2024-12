Stefania Orlando svela i motivi della separazione da Simone Gianlorenzi e quali sono i loro attuali rapporti

Nel 2022, Stefania Orlando ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con il chitarrista Simone Gianlorenzi, a cui è stata legata per circa quindici anni. La notizia aveva sorpreso i fan, ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 aveva chiarito che la separazione era frutto di esigenze diverse: “Il fatto è che sembra sempre che senza un uomo si sia incomplete. Io credo che noi ci bastiamo eccome. Un uomo deve essere quel valore aggiunto che, se ci fa brillare, ci fa stare meglio. Se invece deve toglierci energie, meglio lasciar stare,” aveva dichiarato in un’intervista dopo l’annuncio.

Oggi, Stefania ha deciso di confidarsi nella Casa del Grande Fratello, raccontando i retroscena che hanno portato alla separazione e come vive il rapporto con Simone due anni dopo la fine del matrimonio.

Durante una conversazione con il coinquilino Bernardo Cherubini, Stefania ha spiegato: “Due anni fa mi sono separata. Oggi non sono fidanzata. Sto bene, adesso con lui abbiamo ritrovato un certo equilibrio negli ultimi due mesi. Chiaramente ognuno ha la sua vita, però c’è affetto. Per me lui è l’uomo migliore del mondo. Come lui non ne fanno più.”

La conduttrice ha riconosciuto che, dopo quindici anni insieme, le loro strade si sono divise per esigenze diverse: “Probabilmente, anzi sicuramente, avrò delle colpe in questo. L’ho sentito diverso, ne abbiamo parlato e lui era abbastanza sicuro di avere necessità di staccarsi da questa situazione. Quando tu ami tanto una persona vuoi che questa persona sia felice.”

Nonostante il dolore iniziale, Stefania ha sottolineato che tra loro c’è sempre stato rispetto e affetto reciproco: “Lui comunque c’è sempre stato, come io ci sono sempre stata per lui, magari sotto un’altra forma.”

Il rapporto con Simone oggi

A distanza di due anni, Stefania ha trovato una nuova serenità nel rapporto con Simone, pur riconoscendo le difficoltà del passato: “Inizialmente non ci siamo sentiti perché era molto forte il dolore. Se sto ancora male? Adesso no. Ripensare a questa cosa però un po’ sì. Oggi che ci siamo ritrovati come punti di riferimento io sono molto, molto serena.”

La conduttrice ha parlato con gratitudine del loro legame, definendolo un rapporto unico: “È stato un rapporto talmente bello. Per quindici anni mi sono sentita una regina, ci siamo rispettati, sostenuti, amati. L’amore è fatto di queste cose: di rispetto, di sostegno, di comprensione. Mi sento anche fortunata ad avere avuto un amore così bello. L’amore si trasforma, può succedere.”

Le parole di Stefania Orlando al Grande Fratello mostrano come si possa trasformare un grande amore in un legame basato su rispetto e affetto, anche dopo una separazione dolorosa. Il pubblico ha apprezzato la sua sincerità e maturità, rendendola una delle protagoniste più amate del reality.