Da sempre in prima fila per la comunità LGBTQ+, il prossimo sabato 26 giugno Stefania Orlando sarà la madrina del Padova Pride Village per festeggiare i mesi dei diritti a tinte rainbow.

Stefania Orlando madrina del Padova Pride Village: ecco quando

Il Festival LGBTQ+ commemora il Pride Month con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip da sempre attiva sostenitrice dei diritti delle persone omosessuali e transgender.

Proprio di recente ha espresso pubblicamente il suo favore nei confronti del matrimonio egualitario e dell’adozione da parte delle coppie gay e lesbiche.

Intervistata da Gay.it, ha dichiarato l’importanza di una giornata dedicata all’orgoglio omosessuale, soprattutto se finalizzata alla rivendicazione dei diritti LGBT:

Ritengo che serva, oggi più che mai, una legge contro l’omofobia. Naturalmente non è solo il Gay Pride la strada per ottenere determinate cose, ma bisogna ricordare anche l’origine di questa manifestazione troppo spesso dimenticata.

Tra le protagoniste più amate dell’ultimo Grande Fratello Vip, Stefania Orlando proprio in quella occasione, parlando dell’amicizia con Tommaso Zorzi, gay dichiarato, ha affermato chiacchierando in diretta con Alfonso Signorini:

Il mondo si divide in persone perbene e persone meno per bene. L’orientamento sessuale è un dettaglio, così come io sono bionda e tu sei mora.

