Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip sta per tornare in televisione nel cast di concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda dal prossimo 17 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Che lavoro faceva Stefania Orlando prima di diventare famosa?

La Queen di Babilonia ieri sera ha fatto impazzire i fan con la sua Réunion insieme a Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip con il quale ha stretto una forte amicizia proseguita anche dopo la fine del reality show.

Oggi, intervistata tra le pagine del settimanale Mio, parla del suo lavoro prima di diventare famosa. Stefania Orlando, infatti, prima di approdare nel mondo dello spettacolo lavorare come agente immobiliare:

Lavoravo come agente immobiliare e sono arrivata nello showbiz per caso, dopo aver venduto un appartamento ad una persona che lavorava in Fininvest. Non pensavo che potesse essere il mio lavoro, tutto è arrivato senza che lo cercassi. Ma sono fatalista: se sono qua è perché dovevo esserci. Siamo anche noi artefici del nostro destino, quindi se sono qui è anche perché l’ho voluto, pur non avendolo sognato.

Del suo lavoro prima del successo Stefania ne ha parlato, numerose volte, anche dentro la Casa del Grande Fratello Vip.