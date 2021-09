Non solo Pierpaolo Pretelli: mini reunion del Grande Fratello Vip 5, a Tale e Quale Show, con la presenza di Stefania Orlando, che appena pochi mesi fa era alle prese con la Casa più spiata d’Italia. Mentre i nuovi Vipponi si cimentavano con la seconda diretta del reality, la Orlando tornava al suo grande amore, la musica, calandosi nei panni di Lady Gaga.

Esibizione niente affatto semplice per la conduttrice ed ex Vippona, la quale si è esibita a Tale e Quale Show sulle note del brano “Million Reasons”. La sua esibizione ha convinto i giudici, che hanno intravisto le evidenti difficoltà, ma l’unica “nota stonata” è arrivata da Cristiano Malgioglio.

Il neo giurato di Tale e Quale Show lo aveva detto che sarebbe stato cattivissimo, e lo ha dimostrato sin da suo esordio (tanto da diventare oggetto di imitazione da parte di Giorgio Panariello): è stato il solo a criticare Stefania, con tanto di fischi del pubblico in studio.

Loretta Goggi si è complimentata con l’ex gieffina:

Anche Giorgio Panariello ha destinato belle parole scherzando sulla chitarra in playback:

Come spesso accade in questo programma abbiamo delle soprese. Il pubblico magari non conosceva le sue dote canore, che sono evidenti. Faccio dei complimenti anche alla chitarra, che non veniva toccata ma produceva comunque le note.