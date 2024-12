Stefania Orlando al GF: come hanno reagito gli altri vipponi della sua edizione

L’ingresso di Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello 2024 è stato un vero e proprio successo, segnando un picco negli ascolti e portando una ventata di freschezza nel programma. Stefania si è subito integrata con gli altri gieffini e ha già preso posizione su diverse dinamiche interne alla Casa, sostenendo Helena Prestes.

Gli ex del GF Vip 5 reagiscono all’ingresso di Stefania Orlando nella Casa

Fuori dalle mura del Grande Fratello, l’entusiasmo per il ritorno della Orlando è palpabile. Tommaso Zorzi, suo amico e ex compagno d’avventura, ha commentato positivamente il comeback, mentre altri ex gieffini non hanno esitato a farle sentire il loro sostegno.

Tra i primi a reagire sui social, Adua Del Vesco ha condiviso dei cuori su un post dedicato al ritorno di Stefania pubblicato dal profilo ufficiale del GF. Elisabetta Gregoraci ha scritto: “In bocca al lupo Ste!“, un messaggio semplice ma affettuoso. Anche Andrea Zenga si è unito agli auguri, dichiarando: “In bocca al lupo Stefi, noi tifiamo per te”.

Francesco Oppini: parole affettuose per Stefania

Un supporto particolarmente caloroso è arrivato da Francesco Oppini, che ha dedicato una storia Instagram alla Orlando e ne ha parlato con entusiasmo durante una diretta:

Sono felice e penso che sia perfetta per questo programma. Stefania è una persona risoluta, una donna di grande intelligenza. Lei è una persona che se la sa cavare molto bene in queste situazioni, perché non si tiene dentro le sensazioni positive o negative. Lei non si fa troppi problemi nel dire cose sia brutte che belle e questo viene apprezzato dal pubblico. Posso assicurare che è una donna molto spontanea e sincera. Quindi le faccio il mio in bocca al lupo.

Oppini ha anche aggiunto di non essere riuscito a seguire tutta la puntata, essendo rientrato tardi la sera precedente, ma di aver apprezzato l’ultima parte dello show.

Il ritorno di Stefania Orlando al Grande Fratello sembra destinato a lasciare il segno, sia per il pubblico che per i gieffini. La sua spontaneità e intelligenza continuano a conquistare consensi, consolidando il suo ruolo centrale nel reality.