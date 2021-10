Ci sono edizioni del GF Vip che è difficile dimenticare. Succedeva con la quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, esattamente quella passata e che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. Fu la stessa edizione di Stefania Orlando, Giulia Salemi e Dayane Mello, ma anche di Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, solo per citarne alcuni. Ciascuno di loro ha avuto un ruolo saliente nelle dinamiche dell’edizione contribuendo a renderla indimenticabile a tutti gli effetti.

Stefania Orlando, la “Queen” del Grande Fratello Vip, oggi si è ritrovata a sfogliare l’album dei ricordi imbattendosi in uno scatto epico della sua edizione, che ha deciso di condividere con i suoi follower. Nella foto, oltre a lei, ci sono altre due protagoniste dello scorso anno, ovvero Dayane Mello e Giulia Salemi.

Le tre donne si trovano davanti alla porta rossa, in una puntata importantissima:

Che foto che ho ritrovato! Eccoci qui, tre donne così diverse per alcune cose e così simili per altre. Ma tutte con grande personalità. Qui uscivamo per la prima volta dalla casa per l’elezione della prima finalista, che fu Dayane, che ricordi mamma mia!! Foto pazzesca, peccato che ci abbiano tagliato i piedi!!