Matteo Cambi, ex patron del noto marchio di abbigliamento “Guru” è tornato a parlare del periodo più difficile della sua vita, quello che lo ha visto alle prese con l’abuso di sostanze stupefacenti e con la vera e propria ossessione per la popolarità ed il successo. Quelli sono stati anche gli anni segnati dal gossip, a partire dai flirt con Stefania Orlando e Fernanda Lessa.

Matteo Cambi si racconta: dalle storie con Orlando e Lessa alla droga

Con entrambe le ex gieffine, Cambi ha avuto delle brevi frequentazioni. Nonostante questo Matteo ha dichiarato in una recente intervista a Libero Quotidiano che con loro non si è mai trattato di relazioni false:

Assolutamente no, erano relazioni che nascevano da un sentimento vero che però io trasformavo, ed usavo, per avere visibilità. Da Arianna Marchetti a Fernanda Lessa per passare a Stefania Orlando erano tutte storie vere ma io le usavo, chiamando anche i fotografi, per finire sui rotocalchi dei giornali di gossip. Proprio la popolarità che è diventata una delle mie dipendenze maggiori. Ero entrato in un vortice in cui tra cocaina e voglia di apparire non riuscivo più a gestirmi.

A portarlo ad un passo dal baratro è stata la droga, dopo essersi avvicinato quasi per caso alla cocaina, cadendo però in un vortice senza ritorno:

Io sono sempre stato un ipocondriaco spaventato dal perdere il controllo e non sentii nulla, né di positivo né di negativo, e così, ogni venerdì sera iniziai a fare uso di cocaina. Da quel momento la droga è diventata la mia compagna di vita. La cocaina gestiva le mie emozioni. I miei alti e i miei bassi. Mi facevo dieci pezzi al giorno e quando ero in astinenza, grattavo il muro con la bibbia. Simulavo che il bianco della parete fosse bamba. Sono vivo per miracolo.

Oggi Matteo Cambi è un uomo completamente diverso: la riabilitazione, il carcere per reati finanziari ed altri percorsi individuali lo hanno reso certamente migliore e soprattutto sereno, grazie anche all’affetto della moglie Stefania e della figlia Melissa.