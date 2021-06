Stefania Orlando ed il futuro in tv dopo il GF Vip: tra La vita in diretta e Tale e Quale Show, silenzio rotto

Cosa ci sarà nel futuro televisivo di Stefania Orlando dopo il GF Vip? Dare una risposta certa non è semplice, nonostante le indiscrezioni relative alla sua presunta partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Lei però temporeggia e non conferma ancora, sviando le domande di Fanpage.it in occasione di una recentissima intervista.

Dopo il grande successo al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è tornata in tv diventando volto amatissimo tra gli opinionisti de La vita in diretta. lei però sul suo futuro professionale non ama tanto sbilanciarsi e sul suo presunto ritorno in Rai dalla prossima stagione tv dice:

Io non l’ho mai detto. Forse era un desiderio dei miei estimatori, ma sapevo che non ci sarebbe stata una collocazione all’interno dei programmi.

In merito a La vita in diretta però ha lasciato intendere che le farebbe molto piacere se Matano la dovesse richiamare nella prossima stagione tv. Ancora una volta però, alla domanda sulla presenza o meno di accordi in tal senso ha replicato:

Magari ne abbiamo anche parlato. O forse no.

Nessuna conferma neppure sulla sua presunta partecipazione a Tale e Quale Show:

Ho letto anche questo […] È più probabile che io continui a vivere senza farmi troppe domande. Difficilmente parlo di quello che farò a meno che non ci sia qualcosa di scritto. L’anno scorso, per esempio, sapevo da un mese e mezzo che avrei partecipato al GF Vip ma ho aspettato che lo dicessero loro. Sicuramente sono stata contattata per alcune cose, e sono state abbastanza. Alcune le ho escluse subito, altre restano da definire. Come me la cavo con le imitazioni? Faccio ciò che so fare. Se mi avessero chiamato a Ballando con le stelle avrei detto “Grazie, no” perché sono un pezzo di legno. Tale e Quale è un programma che mi somiglierebbe di più tanto che in passato ho sostenuto provini per tre anni di seguito però la cosa non si era concretizzata.

