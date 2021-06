Stefania Orlando, opinionista fissa de La Vita in Diretta da Alberto Matano, è intervenuta in maniera perfetta sulla vicenda del giorno, la denuncia di Sangiovanni che ha raccontato di essere stato insultato in strada solamente perché vestito di fucsia.

Non bisogna ruolizzare le persone. Anche le parole hanno un peso ed è giusto che venga denunciata una cosa del genere. Nel 2021 non si può oscurare quello che vogliamo essere o quello che si vuole esprimere. Se soltanto una o due persone hanno capito l’importanza di non usare determinate parole, offendere e rispettare gli altri, siamo un passo avanti.

Sangiovanni ha denunciato l’accaduto tramite le sue storie di Instagram, raccontando cosa gli è accaduto:

Passeggiavo per strada ieri sera e ad un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: “Ma non ti vergogni?”. – racconta Sangiovanni tramite le sue storie di Instagram- Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, queste cose non mi toccano minimamente. Anche perché non darò mai la soddisfazione di vedermi star male, non gliela darò mai vinta.

E poi me ne frego abbastanza. Volevo solo dirvelo per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale. Forse non solo in Italia. Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere. Non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi ci pare senza essere giudicati. Però si può combattere, so che voi siete con me. Grazie per il supporto, grazie per l’affetto.