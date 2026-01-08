Stefania Orlando: “Derubata in casa mentre dormivo”, lo sfogo

Momenti di grande paura per Stefania Orlando, che ha raccontato in televisione una vicenda che l’ha profondamente segnata. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di giovedì 8 gennaio de La Volta Buona, la showgirl ha rivelato di essere stata derubata in casa durante la notte, mentre dormiva.

Un episodio traumatico, avvenuto con lei all’interno dell’abitazione, che ha lasciato strascichi emotivi importanti. Stefania Orlando ha spiegato di non essersi accorta di nulla mentre i ladri agivano. “La notte non ho capito nulla”, ha raccontato nel salotto pomeridiano di Rai Uno. “Sentivo solo che qualcosa batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini”.

“La mattina mi sono svegliata e..”

Solo al risveglio, però, la realtà si è mostrata in tutta la sua gravità. “La mattina però, mi sono svegliata e quando sono uscita dalla camera da letto, ho visto la finestra spalancata, e la porta senza le chiavi dentro”, ha spiegato, ricostruendo quei momenti di shock e incredulità. I rumori sentiti durante la notte non provenivano dunque da altri appartamenti, ma erano causati dai ladri che si erano introdotti in casa sua.

La consapevolezza di essere stata derubata mentre dormiva, unita al pensiero del pericolo corso, ha avuto un forte impatto emotivo sulla showgirl. Orlando ha confessato di non riuscire più a vivere la notte con serenità: “Da quella notte non dormo più da sola, i miei amici si alternano per farmi compagnia”.

Nel corso dell’intervista, Stefania Orlando ha voluto anche lanciare un messaggio di prudenza, soprattutto a chi, come lei, utilizza molto i social network. Secondo la showgirl, condividere troppi dettagli della propria vita quotidiana può fornire informazioni utili ai malintenzionati: “Non diamo in pasto la nostra vita sui social perché anche questo può indurre i malviventi a fare queste azioni”.

Un racconto sincero e carico di emozione, che restituisce tutta la fragilità e la paura vissute dopo un’esperienza che, purtroppo, l’ha segnata profondamente.