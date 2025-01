Stefania Orlando demolisce Lorenzo e Shaila: “E’ un copione”, la loro reazione – VIDEO

Nelle ultime ore, la casa del Grande Fratello è stata teatro di nuove e clamorose liti. Protagonisti, ancora una volta, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno inscenato una drammatica lite notturna, seguita da un improbabile momento di armonia la mattina successiva. Stefania Orlando non ha potuto fare a meno di notare un pattern ripetitivo nei comportamenti della coppia, arrivando a una conclusione netta: “È un copione”.

Stefania Orlando esplode contro Lorenzo e Shaila: “Basta con le Sceneggiate!”

Stufa delle continue dinamiche a favore di telecamera, Stefania Orlando ha deciso di affrontare i due coinquilini. Durante l’ultimo scontro, Lorenzo si è chiuso in bagno dando pugni alla parete, un gesto che ha spinto Stefania a intervenire con forza:

Ieri sera urlavate alle 2:30 di notte e oggi ballavate al centro della casa. Dominare questa casa nel bene o nel male non è normale. Ieri sembrava un copione scritto.

Lorenzo ha risposto con sarcasmo: “Lo abbiamo scritto bene, perché ha funzionato.” Un’ammissione che ha ulteriormente alimentato i sospetti di Stefania.

“ieri sera urlavate alle 2e30 di notte qui da vanti e oggi ballavate sempre qui al centro della casa…Nel bene o nel male, con urla o baci sempre al centro di questa casa.Ieri sera litigavate che sembrava UN COPIONE SCRITTO!!” Volo altissimo grande Stefy ✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/MFdH25E3F5 — Alessio (@Ale__Smoke__) January 19, 2025

Accuse di opportunismo: “Faresti di tutto per vincere”

La discussione si è spostata poi su un tema più profondo: la competizione e il desiderio di vincere a ogni costo. Stefania Orlando ha accusato Lorenzo Spolverato di essere disposto a tutto pur di portarsi a casa la vittoria:

Si capisce che vuoi vincere e non c’è niente di male, ma faresti qualsiasi cosa per vincere. Qualsiasi cosa lecita, ovviamente.

Lorenzo ha confermato il suo obiettivo: “Sono qui per arrivare fino alla fine. Già arrivare in finale per me è un grande traguardo.” Stefania ha replicato con determinazione: “No, tu vuoi proprio vincere.”