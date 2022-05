Lulù Selassiè, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato della rottura con Manuel Bortuzzo lanciando anche un appello per poterlo rivedere per un ultimo confronto sulla loro storia d’amore.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è apparsa – fin da subito – molto provata e si è messa a piangere dopo la domanda: “Come stai?”, mostrando tutta la sua tristezza per la fine della sua storia d’amore.

Lulù è stata dolcissima nella sua richiesta a Manuel e, tra i tanti commenti positivi, anche Stefania Orlando ha espresso il suo pensiero in favore della princess:

Io spero di poterlo rivedere nel mio cuore ma se non dovesse accadere spero che lui sia felice e realizzi tutti i suoi sogni anche senza di me. Anche lui è innamorato ma non lo dirà mai. Ciò che abbiamo vissuto è troppo forte… è come se fossimo stati insieme due anni. Penso che provi amore per me perché lo conosco… mi basta guardare i suoi occhi e capisco cosa prova da uno sguardo.

Spero di poterlo incontrare almeno per parlarci. Rimarrai sempre nel mio cuore come l’amore della mia vita e ti auguro tu sia felice, come me o senza.