Stefania Orlando tramite le storie di Instagram ha fatto esplodere su Twitter il “blocco gate”. In sintesi, una potenziale concorrente del Grande Fratello Vip l’avrebbe bloccata: “Forse perché non è stata invitata al mio matrimonio?”, racconta la Queen di Babilonia.

Stefania Orlando bloccata sui social da una probabile concorrente del GF Vip

Le storie di Stefania Orlando sono state messe in evidenza dalla regina dei riassunti di Twitter: Iperborea. In sintesi, la ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato di un episodio bizzarro tramite le sue storie di Instagram:

Oggi ero al telefono con una mia collega e si parlava del prossimo GF Vip e degli eventuali concorrenti. Tra questi è venuto fuori il nome di una collega bellissima. Sono andata su Instagram per cercarla e non la trovavo. La mia collega mi manda il link e scopro che mi ha bloccato. Sono stata bloccata da una prossima, eventuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. Tra l’altro senza motivo… Stavo pensando però che questa persona non è stata invitata al mio matrimonio: potrebbe essere per questo?

Chi avrà bloccato Stefania Orlando su Instagram? Miriana Trevisan, Maria Monsè e Justine Mattera non erano presenti al matrimonio e sono state tirate in ballo per il Grande Fratello Vip (la ex moglie di Pago è praticamente certa): che sia una di loro la collega “birichina?”.

Il VIDEO in apertura.

Il nome più “gettonato”

Secondo me MT di non è la Rai ex di Pago — シ︎ (@MartinaParise5) June 29, 2021

Secondo me si riferisce a Miriana Trevisan — ildisabilestronzo (@s6nfr6ncesc6) June 29, 2021