Stefania Orlando è tornata nuovamente alla musica con “Bandolero”, il nuovo singolo estivo dopo il Grande Fratello Vip che ci aveva già fatto conoscere “Babilonia” mentre si trovava dentro la Casa.

Stefania Orlando, “Bandolero” è il nuovo tormentone estivo

In attesa di vedere Stefania Orlando tra i concorrenti di Tale e Quale Show, facendo, così, il suo ritorno ufficiale in Rai, la Queen di Babilonia torna in pista con il nuovo tormentone che sta già facendo impazzire i fan.

Proprio in queste ore, Stefania è tornata su Twitter ringraziando gli estimatori per l’affetto:

Entro giusto il tempo per dire grazie a tutti coloro che, nonostante io non sia più presente come prima, continuano a dimostrarmi affetto e a sostenermi qui su Twitter. Anche se sembro lontana sappiate che io sono sempre con voi, perché meritate tutto il mio amore.

