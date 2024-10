Stefania Orlando, ospite di Pomeriggio 5, “asfalta” magistralmente il teatrino messo in piedi da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Gran Hermano.

Una cosa non la vuoi fare, non la fai. Allora, hanno montato questo teatrino che si capisce palesemente, cioè voglio dire, ma che ci casca! Chi ci casca a questa recita? Stavano aspettando di andare in Spagna per iniziare questa relazione? Dai… è molto divertente però non ci crede nessuno. Scusate, ma non ci crede nessuno!