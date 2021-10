Per la quarta puntata di Tale e Quale Show, Stefania Orlando si è calata nei panni di Anna Oxa. Una performance tutt’altro che semplice, quella della ex Vippona ma che si è portata a casa egregiamente, nonostante qualche critica da parte di Cristiano Malgioglio che per questo è stato ampiamente fischiato dal pubblico in studio.

Stefania Orlando è Anna Oxa a Tale e Quale Show

Dopo una lunga settimana di prove, Stefania Orlando ha presentato la sua performance di “Ti lascerò”, di Anna Oxa sul palco di Tale e Quale Show. “Mi sono allenata anche a casa, mio marito è disperato”, ha commentato scherzando l’ex concorrente del GF Vip, a sottolineare il grande impegno in vista della prova.

A sorpresa, a cantare le strofe di Fausto Leali è stato proprio il suo ex coinquilino del GF Vip, ovvero il cantante che ha duettato con Anna Oxa. Sorpreso lo stesso Leali che a fine performance si è complimentato con lei:

È stata bravissima, è uguale. Non ho notato stonature.

Loretta Goggi ha notato qualche imprecisione ma ha anche compreso l’emozione del caso:

È stato bellissimo, una grande emozione. Fausto ha una voce e una passione straordinarie. Stefania ha fatto un gran lavoro, è difficilissimo fare Anna, in qualche punto ti sei allontanata.

Il più critico anche questa volta è stato Cristiano Malgioglio che ha aggiunto:

Anna Oxa nella gola ha due campane, la mia amica Stefania invece ha due campanelli come quelli di casa mia. Ha stonato un pochino.

Un commento, il suo, che ha provocato qualche fischio di troppo in studio scatenando ancora di più il giurato:

Fischiate pure, da un orecchio mi entra e dall’altro mi esce.

Per Panariello, l’esibizione è stata “un numero evocativo”, complimentandosi con la Orlando.