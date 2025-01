Stefania mette in riga Lorenzo e svela perché lo ha nominato – VIDEO

Stefania Orlando, nel corso delle nomination nella Casa del Grande Fratello, ha fatto il nome di Lorenzo Spolverato. Dopo la diretta, la Queen di Babilonia, ha spiegato al modello di pigiami il perché del suo voto.

Stefania mette in riga Lorenzo e svela perché lo ha nominato

Stefania, con la solita serenità che la contraddistingue, ha svelato come vede Lorenzo all’interno della Casa, facendo un quadro esatto del suo comportamento tra le quattro mura del loft:

Tu non sei una persona che fa le cose facili. Urli troppo, quando entri in una conversazione sovrasti. Tu arrivi, cominci a parlare e ti prendi la scena alzando il tono della voce e lo fai spesso. Io penso che in una situazione come la nostra, che stiamo vivendo, ci sono state cose molto gravi, perché in questa Casa manca lo spirito di gruppo e vige l’anarchia.

Tuttavia, la conversazione dopo poco è stata prontamente censurata dalla regia del Grande Fratello, ecco il video a seguire:

Stefania che ribadisce che lui è un maleducato e in più nella casa non c’è spirito di gruppo, c’è anarchia, non ci sono regole e non c’è rispetto verso gli altri. Poi ovviamente parte la censura perché lei dice solo verità

Che donna#GrandeFratello #orlandera #stefaniaorlando pic.twitter.com/q5WQUoalNv — Maria Antonietta (@nevermai_) January 14, 2025

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.