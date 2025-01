“Ecco cosa mi ha scritto”, Stefania e Helena parlano di Dayane Mello: il dolcissimo retroscena – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, le conversazioni tra i concorrenti regalano spesso spunti interessanti, e questa volta al centro del dibattito c’è stata Dayane Mello, ex protagonista della quinta edizione Vip del reality. Ecco cosa hanno svelato Stefania Orlando (sua ex compagna di avventura) e Helena Prestes (sua grande amica).

Stefania e Helena parlano di Dayane al GF: il retroscena

Stefania Orlando, che ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip proprio con Dayane, ha svelato alcuni dettagli del loro rapporto dopo il programma: “Finito il Grande Fratello non ci siamo mai sentite però, lei fu molto carina perché quando morì la mia cagnolina mi scrisse”.

Un gesto semplice, ma significativo, che ha mostrato il lato empatico della modella brasiliana.

A questa rivelazione si è aggiunto il pensiero di Helena Prestes, che ha descritto Dayane con parole cariche di affetto e ammirazione: “Io la amo per questo. Perché lei vive nel suo mondo, ha le sue cose… però è empatica come te e ci sarà sempre in quel momento. È una donna forte. Lei mi ha accolto in dei momenti… lei è un mondo, non so spiegare”.

Parole che sottolineano la personalità complessa e carismatica di Dayane, capace di lasciare un segno anche fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Dayane Mello: un personaggio che lascia il segno

Le dichiarazioni di Stefania e Helena hanno riacceso l’attenzione del pubblico su Dayane Mello, una delle concorrenti più iconiche della quinta edizione Vip. La sua empatia, unita alla forza di carattere, continua a ispirare chi ha avuto modo di conoscerla, sia dentro che fuori dal reality.