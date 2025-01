“Cosa mi diceva di fare con Jessica”, Stefania difende Helena dopo l’uscita di scena della Morlacchi – VIDEO

Stefania Orlando, durante una chiacchierata con Luca Calvani, ha parlato dei comportamenti di Helena Prestes in riferimento all’uscita di scena di Jessica Morlacchi che, la scorsa settimana, ha volontariamente abbandonato la Casa del Grande Fratello.

Stefania difende Helena: “Jessica? Lei la giustificava!”

Io non ho mai avuto un gesto da parte di Helena in cui mi sia sentita in qualche modo provocata… è sempre stata super gentile e disponibile. Quando le ho chiesto un consiglio su Jessica, perché non sono riuscita ad instaurare nessun tipo di comunicazione, lei l’ha giustificata addirittura.

Anche Luca Calvani si è trovato d’accordo con Stefania.

Ecco il VIDEO:

Stefy : “Non ho mai visto provocazioni in Helena, anzi quando volevo parlare con Jessica l’ha perfino giustificata.

Io devo basarmi su quello che vedo, e io non vedo tutto quello che dicono gli altri.” E diciamolo!

MENOMALE CHE C’È LA ORLANDO pic.twitter.com/yGWAhILrGY — SoleilStateOfMind (@sunstateofmind_) January 13, 2025

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Jessica

Jessica Morlacchi, 37 anni, di Roma, è una cantante italiana.

Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli “Eta Beta” che nel 2000 diventeranno i “Gazosa”. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione “nuove proposte”. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche.

Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità.

Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.

La scheda di Stefania

Conduttrice televisiva, cantautrice e attrice, torna a Gf dopo 4 anni.

Nel ’93 debutta come valletta, seguono moltissimi programmi ma, la svolta professionale, arriva nel ’97 quando affianca Giancarlo Magalli alla conduzione de I fatti vostri che conduce fino al 2003, seguono Il lotto alle otto, Piazza Grande, Unomattina in famiglia.

Durante la sua carriera, Stefania, si cimenta anche con la recitazione al cinema e in teatro. Amante della musica, incide qualche brano musicale ed è protagonista di diverse serate e spettacoli live con la sua band gli Orlando Furiosi, per poi prendere parte a ‘Tale e Quale Show‘.

Stefania è stata sposata per 2 anni con Andrea Roncato e nel 2019, dopo 12 anni di fidanzamento, convola a nozze con il musicista Simone Gianlorenzi dal quale si separa nel 2023. Si definisce una persona dalle mille sfaccettature, bon ton, semplice, che si accontenta di poco, a volte un po’ solitaria, che non sgomita per essere al centro dell’attenzione e, soprattutto, che dice sempre quello che pensa.