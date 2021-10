Miriana Trevisan è stata al centro della giornata di ieri. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl si è sfogata prima con Davide Silvestri e poi anche con Katia Ricciarelli, evidenziando un malessere fino a questo momento tenuto nascosto.

Ho i miei cavoli fuori che magari non porto qui perché voglio essere allegra. Però è quello che dico, cavoli. Adesso racconto anche i c***i miei. Dico la verità: stavo per morire quest’estate, quindi a me non me ne frega niente, io non soccombo… mai.