Nessuno si aspettava una notizia simili: Stash dei The Kolors diventerà presto papà! L’annuncio a sorpresa è arrivato in apertura di puntata di Amici Speciali durante una parentesi molto toccante che ha chiamato in causa anche la padrona di casa Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti introdotto l’argomento consegnando a Stash un regalo: una catenina con un orsetto.

Stash Fiordispino presto sarà papà: emozionato il frontman dei The Kolors ha sorpreso tutti ad Amici Speciali. A dare il lieto annuncio è stata però la sua “mamma” artistica:

Alle spalle del cantante è apparso un video dell’ecografia (trovate in apertura) con ben chiaro il suono del battito del cuoricino del piccolo che verrà presto al mondo.

Stash ha poi voluto condividere la grande gioia anche su Instagram con un toccante messaggio accompagnato dallo stesso video che trovate in apertura:

Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!