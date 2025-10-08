Star internazionale ospite a Belve: colpaccio Fagnani, ecco chi

Dopo anni di interviste pungenti e senza filtri, Francesca Fagnani è pronta ad accogliere nel suo salotto televisivo una vera icona del cinema internazionale. Il suo programma Belve, in onda su Rai 2, ha già visto seduti sullo sgabello ospiti di grande spessore e personalità forti, tra cui politici come Matteo Renzi, Alessandro Di Battista, giornalisti come Marco Travaglio, ma anche volti dello spettacolo come Stefano De Martino, Fabrizio Corona e Pamela Prati. Ora, però, si alza l’asticella con una star mondiale: Isabella Rossellini.

Una leggenda del cinema a Belve

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, la celebre attrice figlia di Ingrid Bergman parteciperà alla nuova stagione di Belve. Reduce dal successo del film “Conclave” diretto da Edward Berger, dove ha interpretato Sorella Agnes, la Rossellini si è recentemente guadagnata una candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista.

«Isabella Rossellini a Belve. Un lungo curriculum, una carriera di star internazionale, un cognome importante, una mamma indimenticabile (Ingrid Bergman): Isabella Rossellini è reduce dal successo di Conclave, con la successiva nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Rossellini si sottoporrà alle domande di Francesca Fagnani, sarà una delle protagoniste della nuova edizione di Belve», scrive Candela.

“Che belva si sente? Mi sento un cane… di città”

Un piccolo assaggio dell’incontro tra la Rossellini e la Fagnani è già arrivato mesi fa grazie a una vecchia intervista rilasciata a Rolling Stone, in cui il giornalista Mattia Carzaniga le aveva posto l’ormai iconica domanda iniziale del programma: “Che belva si sente?”

E la risposta della Rossellini fu tutto tranne che convenzionale: “Ma che belva mi sento è inteso come animale cattivo? Perché a volte mi chiedono ‘Che animale vorresti essere?’, ma non è questa la domanda… Allora, se dovessi reincarnarmi, preferirei farlo in un cane cittadino, di quelli che abbiamo noi a casa. Perché agli animali selvatici, poveracci, gli sta andando tutto male, soffrono moltissimo. Qui abbiamo i deer, i cervi, e io nel mio giardino li lascio entrare, ma tutti gli altri li cacciano, e mi fanno una pena, poverini, non riescono a mangiare, vengono cacciati. Io mi sento così fortunata ad avere dentro casa non soltanto le mosche ma dei mammiferi così grandi, belli, con le corna. I cani erano lupi e adesso i lupi sono in via di estinzione anche loro, invece i cani li trattiamo benissimo. Quindi vorrei essere un cane, ma un cane di New York, di Roma, di Milano, così non devo soffrire, quindi mi sento un cane, ma di città”.