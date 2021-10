Star in the Star, vincitore e classifica finale: Syria dietro la maschera di Loredana Bertè!

E’ Syria la vincitrice di Star in the Star, il programma condotto da Ilary Blasi nella prima serata del giovedì di Canale 5. La cantante si è celata per tutte le puntate dello show dietro la maschera di Loredana Bertè, come intuito da tanti, sebbene qualcuno avesse ipotizzato la presenza di Irene Grandi.

Star in the Star: ha vinto Syria!

Nella serata finale dedicata al vincitore di Star in the Star, abbiamo assistito anche ieri a nuove esibizioni con tanto di duetti che hanno contribuito a sciogliere gli ultimi dubbi da parte dei tre giudici e del pubblico da casa sui misteriosi concorrenti.

Nel corso della serata finale sono intervenuti Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli che hanno duettato con le maschere rimaste in gara. Dopo la vittoria, Syria ha commentato:

Grazie a tutti, una squadra di lavoro incredibile. Un programma incredibile. Un’esperienza pazzesca. Mi sono divertita tantissimo perché io amo Loredana Bertè. Ce l’ho nel cuore, lei lo sa.

Scopriamo chi è la Star dietro la Leggenda vincitrice di #StarintheStar: Loredana Bertè! Parliamo di… Syria! 😍 Avete indovinato? Grazie per aver seguito con noi Star in the Star, tutte le puntate sono ovviamente disponibili in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/1apGltGj6b — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 14, 2021

La classifica finale

Oltre a scoprire il vincitore di Star in the Star, ecco qual è stata la classifica durante la finale dello show di Canale 5:

Loredana Bertè – Syria; Mina – Lola Ponce; Michael Jackson – Alexia; Lady Gaga – Silvia Salemi

A seguire, invece, tutte le maschere che sono intervenute anche nelle precedenti puntate ed i volti noti dietro ciascuna di esse: