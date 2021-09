Star in the star copia Il Cantante Mascherato? Commissione di Vigilanza Rai interviene: show di Ilary Blasi a rischio

Nuove gatte da pelare per Ilary Blasi. In attesa dell’inizio di Star in the star, la Vigilanza Rai fa sapere di avere presentato una interrogazione in commissione proprio per le troppe similitudini con Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

Vigilanza Rai, presentata interrogazione per Star in the star: ecco che sta succedendo

Proprio in queste ore sulla questione è intervenuto Michele Anzaldi, che fa parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il deputato condividendo un post social ha cercato di fare chiarezza:

Banijay, azienda di produzione tv che lavora per la Rai con contratti milionari, avrebbe prodotto per Mediaset un programma fotocopia di uno show Rai. Secondo quanto riferisce TvBlog, infatti, “Star in the Star” di Canale 5 si configurerebbe come un clone di “Tale e Quale show” e soprattutto de “Il Cantante mascherato”, in onda sulla Rai. La Rai ne è a conoscenza? Che provvedimenti sono stati presi per tutelare i prodotti Rai? Possibile che gli accordi con Banijay non prevedano nessuna esclusiva? Presento un’interrogazione in commissione di Vigilanza. È evidente che le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano ad essere un problema irrisolto nel servizio pubblico, Fuortes se ne occupi. Con i soldi pubblici si regalano indebiti privilegi ad alcuni, a danno dell’azienda.

Non so voi ma io Star in the star lo vedo proprio male.

Dopo il promo di lancio ne è stato mandato in onda uno leggermente diverso eliminando la frase: “Chi si nasconde dietro la maschera?” tipica de Il Cantante Mascherato.

Vedremo se basterà…