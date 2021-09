Star in the star copia Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato? Dopo l’intervento della Vigilanza Rai, sulla questione è intervenuto a gamba tesa pure Carlo Conti tra le pagine del settimanale DiPiù.

Star in the star copia Tale e Quale Show? Carlo Conti interviene

Polemiche inutili. Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. Poi bisogna vederli realizzati.

Sono certo che quello di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse, perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile.