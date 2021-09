Star in the star debutterà su Canale 5 dal prossimo 16 settembre. E proprio quando Mediaset avrebbe potuto puntare tutto sull’empatia della sua conduttrice, ha deciso di riproporre Ilary Blasi. Eh vabbè… nel frattempo Davide Maggio ha confermato il primo concorrente ufficiale.

Star in the star, spunta il primo concorrente: cast segreto “un corno!”

DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi quella che dovrebbe essere la prima stella a calarsi in un’altra stella nel nuovo show di Canale 5.

Si tratta di un cantante over (classe 1945), noto per la sua forza e potenza, che negli anni duemila si è trasformato in un’icona del reality show ed ora è pronto a ‘ricominciare‘ come imitatore misterioso.

Salvo ripensamenti dell’ultima ora, a Star in the Star ci sarà Adriano Pappalardo. Il vulcanico interprete dovrebbe calarsi nei panni di un big nella musica come Michael Jackson, Claudio Baglioni o Zucchero… Chi potrebbe mai imitare?