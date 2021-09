Star in the Star, Pier Silvio Berlusconi “furibondo” minaccia querele? Ecco che sta succedendo

Star in the star comincia male e prosegue ancora peggio. Secondo Dagospia e la penna del buon Giuseppe Candela, nell’azienda di Cologno Monzese ci sarebbe un Pier Silvio Berlusconi furioso che avrebbe minacciato querele.

Star in the Star, Pier Silvio Berlusconi “furibondo”: ecco che succede

Non c’entrano nulla gli ascolti flop e nemmeno la formula dello show molto simile a Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino Mediaset avrebbe minacciato querela contro la società di produzione Banijay guidata dai fratelli Bassetti:

Una lettera durissima è arrivata sabato sui tavoli dei due dirigenti: mittente Pier Silvio Berlusconi che, vista la puntata d’esordio, ne è uscito furibondo. Se la prossima puntata non cambierà radicalmente l’azienda di Cologno Monzese procederà con querela e richiesta danni. Il punto chiave non è come il programma è stato apparecchiato (scene, luci, giuria, conduzione) ma proprio il cuore dell’idea, totalmente disattesa rispetto al contratto di appalto. Tanto che la parola chiave della diffida è “truffa”, avete letto bene: il pubblico è stato truffato, secondo Pier Silvio Berlusconi, perché il punto forte del programma era l’assoluta somiglianza tra il personaggio sul palco e la leggenda musicale interpretata.

Sul palco, come il pubblico ha visto, sono salite delle maschere da “museo delle cere”. La seconda puntata di Star in the star risolverà il problema? Per Dagospia l’impresa sembra difficile: