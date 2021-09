Star in the Star chiuderà in anticipo? “Clima teso a Mediaset”: Ilary Blasi ridimensionata, cosa succede

Questa sera torna su Canale 5, con la sua terza puntata, la trasmissione Star in the Star, condotta da Ilary Blasi. Nei giorni scorsi si era parlato di una notizia imminente anche alla luce degli ascolti disastrosi dei primi due appuntamenti. A quanto pare però non sarà così e quella di stasera non sarà l’ultima puntata dello show che si pone a metà strada tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

Star in the Star: quando finisce?

Il clima a Mediaset non sarebbe tra i più sereni rispetto al programma Star in the star. È quanto riferisce Fanpage.it che al tempo stesso spiega come non sia al vaglio una chiusura imminente della trasmissione di Ilary Blasi. Ma qual è l’attuale situazione? Ecco cosa scrive in merito il noto portale:

Al momento, sul tavolo restano cinque le puntate confermate, con semifinale prevista per giovedì 7 ottobre e, dopo una settimana, l’attesa finale fissata per il 14 ottobre, giorno in cui sveleranno l’identità delle maschere rimanenti e nome del personaggio famoso vincitore di questa edizione. Dovevano essere sette puntate in tutto e questo ridimensionamento è derivato senza dubbio da un problema con gli ascolti, che non gli hanno assicurato il giro di pista completo.

Ridimensionamento necessario, dunque, ed anche qualche piccola novità studiata appositamente in queste ultime settimane. La prima, fondamentale, ha avuto a che fare con un miglioramento evidente delle maschere insieme all’esibizione live dei concorrenti in gara. Questo permette dunque di dare risalto alle espressioni e di farsi un’idea più accurata del concorrente dietro ogni maschera.

Sul piano della conduttrice, dopo quanto accaduto con Eurogames e con l’Isola dei Famosi sarebbe ormai abituata a fare i conti con i problemi legati all’auditel ma al tempo stesso non sembra farne un grosso dramma.