Star in the Star, chi c’è sotto le maschere? Eliminato e indizi sui concorrenti

Star in the Star, un po’ Tale e Quale Show, un po’ Il Cantante Mascherato, ha preso il via ieri sera con la prima puntata e le prime dieci esibizioni. Niente diretta, playback e maschere non sempre perfette, lo show di Canale 5 ha fatto incetta di critiche sui social ma ha anche dominato in cima alle tendenze di Twitter.

Star in the Star, eliminato prima puntata e maschere

Lo scopo finale a Star in the Star è quello di riuscire ad indovinare l’identità dei concorrenti mascherati appunto da star. Ma chi sono i volti noti che si celano dietro le varie maschere? Il popolo del web, a tal proposito, ha provato ad indovinare e tra indizi e piccoli spoiler sono emersi più o meno tutti i nomi dei possibili concorrenti.

Intanto iniziamo subito con il primo eliminato: si tratta di Massimo Di Cataldo che si celava dietro la maschera di Elton John e che nessuno dei tre giurati era riuscito ad indovinare.

A seguire proviamo a scoprire chi c’era sotto le altre maschere (grazie alle previsioni degli utenti social):

Mina: Laura Chiatti Michael Jackson: Alexia (molto riconoscibile dalla voce e spoilerata anche da Antonio Mezzancella che intanto ha approfittato per lanciare una frecciatina al programma) Madonna: Vittoria Schisano Lady Gaga: Valentina Persia Patty Pravo: Loredana Errore Zucchero: Adriano Pappalardo (anche lui spoilerato da Mezzancella) Elton John: Massimo Di Cataldo Loredana Bertè: Syria (l’aiuto fornito da Ilary Blasi della foto da piccola e la voce riconoscibilissima sembra confermare la sua identità) Claudio Baglioni: Luca Laurenti Pino Daniele: Sal Da Vinci