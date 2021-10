Star in the Star, eliminati e indizi ultime maschere: ecco quando chiude

Anche la terza puntata di Star in the Star è andata in onda nella prima serata di ieri su Canale 5 condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, nel corso delle prime esibizioni, ha svelato ai giudici un nuovo “aiuto” al fine di riuscire a identificare le ultime maschere in gara: di ciascun concorrente è possibile sentire meglio la propria voce reale.

Star in the Star, la terza puntata: eliminati

La terza puntata ha portato a due nuovi eliminati: Zucchero e Madonna. Dentro la prima star si celava Adriano Pappalardo, come sospettato anche dai tre giurati, mentre dentro la seconda maschera c’era l’ex gieffina Daniela Martani.

Indispensabile l’aiuto finale secondo il quale avrebbe partecipato ad un reality e avrebbe viaggiato molto in passato – per via del suo lavoro di hostess Alitalia – e che ha permesso ad Amendola di poter avanzare subito il suo nome.

Peccato però che la concorrente non l’ha presa affatto bene:

Ci sono dei pregiudizi verso i cantanti stranieri, sono stati fatti fuori subito. Secondo me i giudici si sono accaniti nei miei confronti in particolare, ma ognuno è libero di dire la sua […] Ai giudici volevo dire che sono una cantante, anche se non lo faccio di professione, lo faccio nei pianobar.

Indizi sulle maschere

Sono sei attualmente le maschere ancora in gara: Mina, Michael Jackson, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Loredana Bertè e Lady Gaga. Chi si cela dietro ciascuna di esse? Tra aiuti svelati nel corso di Star in the Star e indizi web, ecco i presunti concorrenti in attesa della conferma.

Sotto la maschera di Mina potrebbe esserci Serena Autieri, Michael Jackson sarà molto probabilmente Alexia, Pino Daniele sarebbe Sal Da Vinci, Claudio Baglioni è Luca Laurenti, Loredana Bertè è Syria e Lady Gaga si vocifera sia un uomo e precisamente Valerio Scanu (grazie all’indizio secondo cui sarebbe nato su un’isola).

Quando scopriremo i nomi ufficiali? In chiusura proprio la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che la prossima settimana andrà in scena la semifinale, dunque il 14 ottobre si concluderà Star in the Star con la finale. Cinque puntate rispetto alle sette previste inizialmente ed una chiusura in anticipo per un programma che non è riuscito a convincere pienamente sul piano degli ascolti.