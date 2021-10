Star in the Star, eliminati e finalisti: indizi ultime maschere prima della finale

Star in the Star, lo show tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato in onda nella prima serata del giovedì di Canale 5 sta per volgere al termine con la sua chiusura anticipata. Ieri sera è andata in scena la semifinale, condotta da Ilary Blasi, durante la quale sono stati eliminati altri due concorrenti.

Star in the Star, eliminati e finalisti: cosa è successo nella semifinale

I concorrenti rimasti in gara nel corso della semifinale di Star in the Star hanno sfoggiato maschere ancora più leggere e dato vita ad esibizioni decisamente migliori rispetto a quelle viste nelle precedenti puntate.

Nonostante i miglioramenti visti soprattutto nelle cover con le quali si sono esibiti nella seconda manche, i concorrenti che si celavano dietro le maschere di Pino Daniele e Claudio Baglioni sono stati eliminati.

La prima maschera ad essere svelata è stata quella del cantante partenopeo scomparso prematuramente. Ad interpretarlo, come emerso dagli indizi, è stato Sal Da Vinci, nome a cui i giudici erano già arrivati nei precedenti appuntamenti.

Dietro al leggendario Pino Daniele… c’è… Sal Da Vinci! 😍 #StarintheStar pic.twitter.com/wC2kgdWuT7 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 7, 2021

Ancora più facile è stato indovinare chi si celava dietro la seconda maschera: Claudio Baglioni era Luca Laurenti, ben riconoscibile già da diverse puntate.

Con l’eliminazione di altri due concorrenti, dunque, possiamo scoprire chi sono i finalisti della prima edizione di Star in the Star, ovvero Loredana Bertè, Lady Gaga, Michael Jackson e Mina. Chi si nasconde dietro ciascuna delle maschere rimaste? Secondo giudici e parere social si tratterebbe rispettivamente di Syria, Deborah Iurato, Alexia e Lola Ponce. Sarà davvero così? Lo scopriremo il prossimo giovedì con l’ultima puntata dello show di Ilary Blasi, chiuso con due settimane di anticipo.