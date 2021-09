Star in the Star e Tale e Quale Show: interviene anche Cristiano Malgioglio, il retroscena sulla giuria

Cristiano Malgioglio è pronto a calarsi nei panni del “cattivissimo” giudice di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in partenza con la nuova edizione da prossimo 17 settembre, ovviamente su Rai1. Mentre deve fare i conti con i fan scalmanatissimi di Pierpaolo Pretelli, il paroliere ha detto la sua anche su un altro programma, Star in the Star, che prenderà il via su Canale 5 esattamente il giorno prima.

Star in the Star, Cristiano Malgioglio commenta il “caso”

La nuova trasmissione del giovedì sera condotta da Ilary Blasi è stata descritta come una sorta di via di mezzo tra Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. Intervistato sulla questione tra le pagine del settimanale Oggi, Cristiano Malgioglio ha commentato:

Nicola Savino mi ha detto che la prima idea per la giuria era di chiamare me, lui e Asia Argento (poi sono stati scelti Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola, ndr). Ma a me non ha contattato nessuno e comunque avrei scelto Tale e Quale. Credo che il programma di Mediaset sia diverso dal nostro, più simile a Il Cantante Mascherato e in ogni caso non vedo problemi. Carlo è un vincente, gioioso, allegro e la squadra è collaudata.

Malgioglio, dunque, non si pente affatto della decisione di indossare i panni di giurato nello show che lo vedrà al fianco di Giorgio Panariello, Loretta Goggi e di un quarto misterioso giudice non ancora svelato.