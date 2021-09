Star in the Star cambia dopo il caos: novità seconda puntata, rischio chiusura anticipata?

Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata dello show condotto da Ilary Blasi, Star in the Star, su Canale 5. Nel primo appuntamento è stato Massimo Di Cataldo a svelarsi per primo dopo aver indossato i panni di Elton John. Sul piano degli ascolti, tuttavia, qualcosa sembra essere andato storto.

Star in the Star, seconda puntata: ecco come cambia

Esordio più che deludente e con qualche critica social di troppo per Star in the Star che ha registrato meno di 2 milioni di spettatori fermandosi all’11% di share. Le critiche sulla eccessiva somiglianza a Tale e Quale Show ed a Il Cantante Mascherato hanno fatto il resto.

A quanto pare però, lo show non sarebbe piaciuto tanto neanche all’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, almeno secondo l’indiscrezione di Dagospia secondo la quale lo stesso Berlusconi sarebbe furioso contro la società di produzione del programma, Banijay Italia:

[…] Se la prossima puntata non cambierà radicalmente l’azienda di Cologno Monzese procederà con querela e richiesta danni. Il punto chiave non è come il programma è stato apparecchiato (scene, luci, giuria, conduzione) ma proprio il cuore dell’idea, totalmente disattesa rispetto al contratto di appalto. Tanto che la parola chiave della diffida è “truffa”, avete letto bene: il pubblico è stato truffato, secondo Pier Silvio Berlusconi.

Dopo il caos annunciato da Dagospia, Star in the Star è corso ai ripari annunciando cambiamenti in vista. A svelare le importanti novità che vedremo da stasera è stata Marcella Bella, uno dei tre giudici del programma condotto da Ilary Blasi, che sui social ha fatto sapere:

Sono felice di annunciarvi che ci saranno novità e cambiamenti a cominciare dagli artisti che si esibiranno dal vivo ,alcuni davvero straordinari!

A quanto pare però, il rischio di chiusura anticipata resta ancora molto elevato. Lo ha confermato nelle passate ore anche il portale TvBlog.it rispondendo su Instagram ad alcune domande dei fan:

Anticipazioni di oggi 23 settembre

Intanto questa sera si andrà ad aggiungere una nuova maschera: Paul McCartney. L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.