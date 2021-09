La storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani procede a gonfie vele con tanto di sorprese. Ed infatti, proprio ieri il ballerino di Amici 20 è andato a Roma per stare qualche ora con la sua dolce metà.

Stanzani fa una sorpresa a Tommaso Zorzi e svela i prossimi progetti

Tommaso Zorzi impegnato con le riprese di Drag Race Italia, proprio ieri aveva finito un po’ prima. Preso dalla noia, non sapeva cosa fare in albergo fino a quando non è spuntato Tommaso Stanzani che gli ha fatto una piacevole sorpresa:

Poi tornato in albergo mi sono detto cosa faccio, dato che ho finito presto, per tutto il giorno? Neanche a farlo apposta mi hanno fatto una sorpresa.

Queste le parole di Zorzi nel “presentare” il suo fidanzato.

Successivamente Tommy ha concluso con un malizioso: “Ciao, ho da fare!”.

La visita di Stanzani è durata solamente qualche ora ed infatti il ballerino oggi è salito sopra un treno e, durante il viaggio, ha voluto rispondere alle curiosità dei fan.

In questo modo gli estimatori hanno scoperto che proprio in questo mese ci saranno due importantissimi impegni di lavoro:

Uno come ballerino e l’altro no.

Nel frattempo Tommaso Zorzi ha voluto condividere una bella riflessione con i fan: